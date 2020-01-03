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Справа вбивства Шеремета: адвокат розповів, чому слідчий експеримент з Антоненком не відбувся

Справа вбивства Шеремета: адвокат розповів, чому слідчий експеримент з Антоненком не відбувся

Київ • УНН

 • 34976 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Андрій Riffmaster Антоненко - відмовився від безкоштовного адвоката для проведення слідчого експерименту, тому останній не відбувся. Про це кореспонденту УНН розповів адвокат Антоненка Станіслав Кулик.

"Цей слідчий експеримент навіть ініціювали адвокати: і Антоненка, і Куземенко. Проте органи досудового розслідування в порушення норм кримінально-процесуального права вчасно не попередили про проведення цієї слідчої дії адвокатів. Адвокат Юлії Кузьменко встиг прибути, а з адвокатів Андрія Антоненка ніхто не встиг прибути. І вони, я думаю, що це було зроблено спеціально, застосували виключний метод – призначили адвоката системи безоплатної сторони правової допомоги для того, щоб він приїхав і здійснив захист саме так, як їм було потрібно. Чисто формально - тому що в даній категорії справ участь адвоката обов’язкова - вони не могли цього не зробити. Проте Антоненко відмовився саме не від слідчого експерименту, а від безкоштовного адвоката, тому що він має трьох захисників, які, якщо б були попереджені належним чином заздалегідь, прибули і надали йому кваліфіковану правничу допомогу", - розповів Кулик.

Він також зазначив, що захисники Антоненка все ще чекають на матеріали справи для того, щоб експеримент був проведений належним чином.

"Навіть якщо б ми прибули вчасно, ми б не мали змоги нормально брати участь в слідчому експерименті, тому що ми не ознайомлені з матеріалами, і не могли відповідно підготуватись. Я вчора, говорячи зі слідчими, наголошував, якщо ви погоджуєтесь – я можу і на 6 ранку прибути сьогодні і ознайомитись з матеріалами. І хоч через годину після цього проводити слідчий експеримент. Жодної відповіді знов не було", - роз’яснив Кулик.

За його інформацією, було перекрито цілу вулицю Івана Франка для проведення слідчого експерименту, проте він відбувся тільки для Юлії Кузьменко. "Вони провели поки що окремо, тільки пані Кузьменко. Але я не зовсім розумію, яке це має доказове значення, якщо вона не поруч з Антоненком. Треба було все робити за законом", - резюмував адвокат.

Як раніше повідомляв УНН, 2 січня ввечері адвокат однієї з підозрюваних у цій справі - Юлії Кузьменко - повідомив про слідчий експеримент.

Раніше правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

Так, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

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