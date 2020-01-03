Дело убийства Шеремета: адвокат рассказал, почему следственный эксперимент с Антоненко не состоялся

"Этот следственный эксперимент даже инициировали адвокаты: и Антоненко, и Куземенко. Однако органы предварительного расследования в нарушение норм уголовно-процессуального права вовремя не предупредили о проведении этого следственного действия адвокатов. Адвокат Юлии Кузьменко успел прибыть, а из адвокатов Андрея Антоненко никто не успел прибыть. И они, я думаю, что это было сделано специально, применили исключительный метод - назначили адвоката системы бесплатной стороны правовой помощи для того, чтобы он приехал и совершил защиту именно так, как им было нужно. Чисто формально - так как в данной категории дел участие адвоката обязательно - они не могли этого не сделать. Однако Антоненко отказался как раз не от следственного эксперимента, а от бесплатного адвоката, потому что он имеет троих защитников, которые, если бы были предупреждены надлежащим образом заранее, прибыли и предоставили ему квалифицированную юридическую помощь", - рассказал Кулик.

Он также отметил, что защитники Антоненко все еще ждут материалы дела для того, чтобы эксперимент был проведен должным образом.

"Даже если бы мы прибыли вовремя, мы бы не имели возможности нормально участвовать в следственном эксперименте, потому что мы не знакомы с материалами, и не могли соответственно подготовиться. Я вчера, говоря со следователями, отмечал, если вы согласны - я могу и на 6 утра прибыть сегодня и ознакомиться с материалами. И хоть через час после этого проводить следственный эксперимент. Никакого ответа вновь не было", - разъяснил Кулик.

По его информации, было перекрыто целую улицу Ивана Франко для проведения следственного эксперимента, однако он состоялся только для Юлии Кузьменко. "Они провели пока отдельно, только госпожа Кузьменко. Но я не совсем понимаю, какое это имеет доказательственное значение, если она не рядом с Антоненко. Надо было все делать по закону", - резюмировал адвокат.

Как ранее сообщал УНН, 2 января вечером адвокат одной из подозреваемых по этому делу - Юлии Кузьменко - сообщил о следственном эксперименте.

Ранее правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Так, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.