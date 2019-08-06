Справа убивства Оксани Макар: Краснощоку відмовили у перегляді вироку

“Краснощоку було відмовлено (у перегляді вироку - ред.)", - сказав Діденко.

Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва призначив Євгену Краснощоку безоплатного адвоката.

Як повідомляв УНН, Євген Краснощок звернувся до суду з клопотанням про перегляд вироку, яким його було засуджено до довічного ув’язнення, за нововиявленими обставинами.

Як раніше повідомлялося, 10 березня 2012 року молодики зґвалтували 18-річну Оксану Макар, потім, щоб приховати злочин, намагалися задушити і спалити її. Попри страшні опіки 55% тіла тоді дівчина вижила, дала свідчення, але за три тижні померла в Донецькому опіковому центрі — її серце зупинилось.

Окрім Краснощока у справі до 14 та 15 років позбавлення волі засуджено ще двох фігурантів.