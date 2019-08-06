Дело убийства Оксаны Макар: Краснощеку отказали в пересмотре приговора
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Центральный районный суд Николаева отказал Евгению Краснощеку в пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению по делу убийства Оксаны Макар, по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко.
"Краснощеку было отказано (в пересмотре приговора - ред.)", - сказал Диденко.
Напомним, Центральный районный суд Николаева назначил Евгению Краснощеку бесплатного адвоката.
Как сообщал УНН, Евгений Краснощек обратился в суд с ходатайством о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Как ранее сообщалось, 10 марта 2012 года молодые люди изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, затем, чтобы скрыть преступление, пытались задушить и сжечь ее. Несмотря на страшные ожоги 55% тела тогда девушка выжила, дала показания, но за три недели умерла в Донецком ожоговом центре - ее сердце остановилось.
Кроме Краснощека по делу к 14 и 15 годам лишения свободы приговорено еще двух фигурантов.