"Справа Спецтехноекспорту": адвокати поскаржилися суду на незаконні обшуки НАБУ

Одним із обвинувачених у справі є ексспівробітник “Спецтехноекспорту” Денис Панасенко. У ході засідання адвокат обвинуваченого надала суду ряд документів, що свідчать про незаконність дій детективів НАБУ.

Так, зокрема, захист Панасенка доповів суду про те, що детективи НАБУ здійснили ряд незаконних обшуків місця проживання Панасенка, а також квартири, яку останній орендував. Факти, які підтверджують необхідність проведених обшуків детективи НАБУ суду не надали.

Один із обшуків був проведений 4 березня 2019 року — особами, імена та прізвища яких відсутні в ухвалі слідчого судді Солом’янського райсуду. Обшуки проводилися на підставі доручення детектива НАБУ Дмитра Литвиненка, всупереч нормам чинного законодавства про те, що ухвала на обшуки може бути видана слідчим або прокурором.

Крім того, на час розгляду клопотання детектива про арешт майна речі та документи, визнані речовими доказами у справі, не були оглянуті. До того, детективи НАБУ не мали дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів Панасенка. Втім вони здійснили фактичний доступ до особистих речей обвинуваченого, вилучили їх і додали до справи.

Також детективи НАБУ здійснили обшуки житла Панасенка після завершення досудового розслідування у справі. А ще, захист Панасенка поінформував суд про те, що детективи НАБУ так і не витребували первинні документи фінансово-бухгалтерської звітності ДП “Завод 410 ЦА”, які мали бути об’єктом проведення судово-економічної експертизи. А всі дії щодо залучення Заводу так званою потерпілою особою були здійснені після завершення досудового розслідування.

Також скаржився захист обвинуваченого і на саму поведінку детективів НАБУ під час слідчих дій.

Нагадаємо, нещодавно з’явилося відео одного з обшуків детективами НАБУ. На відео видно, як керівник першого відділу детективів другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Володимир Новіков і детективи НАБУ прямо під час обшуку обговорюють можливість виклику повій, вживання алкогольних напоїв, матюкаються та пригощаються знайденими на кухні під час обшуку перекусами.

Раніше УНН повідомляв, що НАБУ та САП звинувачують колишній менеджмент “Спецтехноекспорту” у заволодінні коштами ДП “Завод 410 ЦА” шляхом перерахування їх агенту, який супроводжував українсько-індійський контракт, проте за версією НАБУ та САП не надавав ніяких послуг. Таку версію правоохоронців спростовує судова експертиза та сам “Завод 410 ЦА”. Повідомляється про те, що жодних збитків ані державі в цілому, ані “Заводу 410 ЦА” нанесено не було в рамках виконання вказаного контракту та перерахування коштів агенту.

Як пояснюють учасники процесу, комісія агенту, який супроводжував контракт — сплачувалася за рахунок надприбутку, який за його сприяння отримав “Завод 410 ЦА”. Тобто мови про розтрату державних коштів або збиток тут бути не може, переконують вони.