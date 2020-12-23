"Справа Спецтехноекспорту": адвокати поскаржилися суду на незаконні обшуки НАБУ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 52519 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 41187 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 46837 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 56210 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 79036 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 114475 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 199458 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212633 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184020 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174043 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.8м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 33746 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 50699 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 84215 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 57033 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 64525 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 52363 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 65303 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 235261 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 263164 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 348986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 13454 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 13688 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 16653 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 17745 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 84741 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

"Справа Спецтехноекспорту": адвокати поскаржилися суду на незаконні обшуки НАБУ

Київ • УНН

 • 15895 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На минулому тижні Вищий антикорупційний суд провів чергове підготовче засідання у справі українсько-індійського контракту щодо ремонту АН-32, на якому зокрема розглянув скарги на дії НАБУ та САП під час досудового розслідування, повідомляє УНН.

"Справа Спецтехноекспорту": адвокати поскаржилися суду на незаконні обшуки НАБУ

Одним із обвинувачених у справі є ексспівробітник “Спецтехноекспорту” Денис Панасенко. У ході засідання адвокат обвинуваченого надала суду ряд документів, що свідчать про незаконність дій детективів НАБУ.

Так, зокрема, захист Панасенка доповів суду про те, що детективи НАБУ здійснили ряд незаконних обшуків місця проживання Панасенка, а також квартири, яку останній орендував. Факти, які підтверджують необхідність проведених обшуків детективи НАБУ суду не надали.

Один із обшуків був проведений 4 березня 2019 року — особами, імена та прізвища яких відсутні в ухвалі слідчого судді Солом’янського райсуду. Обшуки проводилися на підставі доручення детектива НАБУ Дмитра Литвиненка, всупереч нормам чинного законодавства про те, що ухвала на обшуки може бути видана слідчим або прокурором.

Крім того, на час розгляду клопотання детектива про арешт майна речі та документи, визнані речовими доказами у справі, не були оглянуті. До того, детективи НАБУ не мали дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів Панасенка. Втім вони здійснили фактичний доступ до особистих речей обвинуваченого, вилучили їх і додали до справи.

Також детективи НАБУ здійснили обшуки житла Панасенка після завершення досудового розслідування у справі. А ще, захист Панасенка поінформував суд про те, що детективи НАБУ так і не витребували первинні документи фінансово-бухгалтерської звітності ДП “Завод 410 ЦА”, які мали бути об’єктом проведення судово-економічної експертизи. А всі дії щодо залучення Заводу так званою потерпілою особою були здійснені після завершення досудового розслідування.

Також скаржився захист обвинуваченого і на саму поведінку детективів НАБУ під час слідчих дій.

Нагадаємо, нещодавно з’явилося відео одного з обшуків детективами НАБУ. На відео видно, як керівник першого відділу детективів другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Володимир Новіков і детективи НАБУ прямо під час обшуку обговорюють можливість виклику повій, вживання алкогольних напоїв, матюкаються та пригощаються знайденими на кухні під час обшуку перекусами.

Раніше УНН повідомляв, що НАБУ та САП звинувачують колишній менеджмент “Спецтехноекспорту” у заволодінні коштами ДП “Завод 410 ЦА” шляхом перерахування їх агенту, який супроводжував українсько-індійський контракт, проте за версією НАБУ та САП не надавав ніяких послуг. Таку версію правоохоронців спростовує судова експертиза та сам “Завод 410 ЦА”. Повідомляється про те, що жодних збитків ані державі в цілому, ані “Заводу 410 ЦА” нанесено не було в рамках виконання вказаного контракту та перерахування коштів агенту.

Як пояснюють учасники процесу, комісія агенту, який супроводжував контракт — сплачувалася за рахунок надприбутку, який за його сприяння отримав “Завод 410 ЦА”. Тобто мови про розтрату державних коштів або збиток тут бути не може, переконують вони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16