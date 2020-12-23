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"Дело Спецтехноэкспорта": адвокаты пожаловались суд на незаконные обыски НАБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд провел очередное подготовительное заседание по делу украинско-индийского контракта по ремонту АН-32, на котором, в частности рассмотрел жалобы на действия НАБУ и САП во время досудебного расследования, сообщает УНН.

"Дело Спецтехноэкспорта": адвокаты пожаловались суд на незаконные обыски НАБУ

Одним из обвиняемых по делу есть экссотрудник “Спецтехноэкспорта” Денис Панасенко. В ходе заседания адвокат обвиняемого предоставила суду ряд документов, свидетельствующих о незаконности действий детективов НАБУ.

Так, в частности, защита Панасенко доложил суду о том, что детективы НАБУ провели ряд незаконных обысков места жительства Панасенко, а также квартиры, которую последний арендовал. Факты, подтверждающие необходимость проведенных обысков детективы НАБУ суда не предоставили.

Один из обысков был проведен 4 марта 2019 года — лицами, имена и фамилии которых отсутствуют в постановлении следственного судьи Соломенского райсуда. Обыски проводились на основании доверенности детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко, вопреки нормам действующего законодательства о том, что решение на обыски может быть выдано следователем или прокурором.

Кроме того, на время рассмотрения ходатайства детектива об аресте имущества вещи и документы, признанные вещественными доказательствами по делу, не были осмотрены. До того, детективы НАБУ не имели разрешения следственного судьи на временный доступ к вещам и документам Панасенко. Впрочем они осуществили фактический доступ к личным вещам обвиняемого, изъяли их и добавили к делу.

Также детективы НАБУ провели обыски жилья Панасенко после завершения досудебного расследования по делу. А еще, защита Панасенко сообщила суду о том, что детективы НАБУ так и не потребовали первичные документы финансово-бухгалтерской отчетности ГП “Завод 410 ГА”, которые должны быть объектом проведения судебно-экономической экспертизы. А все действия по привлечению Завода так называемой потерпевшей лицом были совершены после завершения досудебного расследования.

Также жаловалась защита обвиняемого и на само поведение детективов НАБУ во время следственных действий.

Напомним, недавно появилось видео одного из обысков детективами НАБУ. На видео видно, как руководитель первого отдела детективов второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Владимир Новиков и детективы НАБУ прямо во время обыска обсуждают возможность вызова проституток, употребление алкогольных напитков, матерятся и угощаются найденными на кухне во время обыска перекусами.

Ранее сообщал УНН, что НАБУ и САП обвиняют бывший менеджмент “Спецтехноэкспорта” в завладении средствами ГП “Завод 410 ГА” путем перечисления их агенту, который сопровождал украинско-индийский контракт, однако по версии НАБУ и САП не предоставлял никаких услуг. Такую версию правоохранителей опровергает судебная экспертиза и сам “Завод 410 ГА”. Сообщается о том, что никаких убытков ни государству в целом, ни “Заводу 410 ГА” нанесено не было в рамках выполнения указанного контракта и перечисления средств агенту.

Как объясняют участники процесса, комиссия агенту, который сопровождал контракт — выплачивалась за счет сверхприбыли, которую при его содействии получил “Завод 410 ГА”. То есть речи о растрате государственных средств или ущерб здесь быть не может, убеждают они.

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