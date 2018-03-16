Справа Скрипаля: в РФ прокоментували звинувачення Британії на адресу Путіна

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "неприпустимим порушенням дипломатичних правил пристойності" заяву Британії про особистий наказ Володимира Путіна отруїти колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми вже на різних рівнях неодноразово заявляли, що Росія не має ніякого відношення до цієї історії. Будь-яке відсилання або згадка нашого президента в зв'язку з цим є ні чим іншим, як шокуючим і непрощенним порушенням дипломатичних правил пристойності", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін міг особисто віддати наказ про отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля.

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