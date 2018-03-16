Дело Скрипаля: в РФ прокомментировали обвинения Британии в адрес Путина

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 23735 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38412 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43433 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 92246 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86628 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103094 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110064 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116916 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "непростительным нарушением дипломатических правил приличия" заявление Британии о личном приказе Владимира Путина отравить бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории. Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия”, — заявил Песков.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин мог лично отдать приказ об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля.

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