Дело Скрипаля: в РФ прокомментировали обвинения Британии в адрес Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "непростительным нарушением дипломатических правил приличия" заявление Британии о личном приказе Владимира Путина отравить бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории. Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия”, — заявил Песков.
Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин мог лично отдать приказ об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля.