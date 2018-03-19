Справа Скрипаля: Путін заявив про готовність до проведення спільного розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність до проведення спільного розслідування отруєння колишнього співробітника ГРУ Генштабу РФ Сергія Скрипаля. Про це Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає УНН з посиланням на сайт Кремля.
"Обговорено також інцидент в Солсбері. З російського боку звернено увагу на бездоказовий характер висунутих на адресу Росії звинувачень, підтверджена готовність до проведення спільних розслідувань подій, що сталися", - йдеться в повідомленні.
Також президенти обговорили питання конфлікту в Сирії і на півночі України.
Нагадаємо, Європейський Союз в заяві у зв'язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля закликав Росію терміново зайнятися питаннями, піднятими Великою Британією і міжнародним співтовариством, і забезпечити негайне, повне розкриття Організації по забороні хімічної зброї своєї програми "Новачок".