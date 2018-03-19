Дело Скрипаля: Путин заявил о готовности к проведению совместного расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к проведению совместного расследования отравления бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля. Об этом Путин заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН со ссылкой на сайт Кремля.
"Затронут также инцидент в Солсбери. С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося", - говорится в сообщении.
Также президенты обсудили вопросы конфликта в Сирии и на севере Украины.
Напомним, Европейский Союз в заявлении в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля призвал Россию срочно заняться вопросами, поднятыми Великобританией и международным сообществом, и обеспечить незамедлительное, полное раскрытие Организации по запрещению химического оружия своей программы "Новичок".