Справа Скрипаля: допомогти Лондону приїдуть експерти з хімічної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Міжнародні експерти з хімічної зброї прибудуть до Великої Британії у понеділок, щоб отримати зразки від нервово-паралітичної речовини, що спричинила отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
"Ці зразки будуть відправлені до авторитетних міжнародних лабораторій, відібраних Організацією за заборону хімічної зброї, для проведення тестів, результати очікуються щонайменше через два тижні", - повідомили у британському МЗС.
Екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розробили в Росії. С.Скрипаль і його дочка перебувають у лікарні у "критичному, але стабільному" стані.
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 14 березня звинуватила Росію в отруєнні С.Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів.
У відповідь 17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Великої Британії у Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської Ради.