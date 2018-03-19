Дело Скрипаля: помочь Лондону приедут эксперты по химическому оружию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Международные эксперты по химическому оружию прибудут в Великобританию в понедельник, чтобы получить образцы от нервно-паралитического вещества, которое вызвало отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
"Эти образцы будут отправлены в авторитетные международные лаборатории, отобранные Организацией по запрещению химического оружия, для проведения тестов, результаты ожидаются не менее чем через две недели", - сообщили в британском МИДе.
Экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработали в России. С.Скрипаль и его дочь находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта обвинила Россию в отравлении С.Скрипаля и его дочери и объявила о высылке 23 российских дипломатов.
В ответ 17 марта Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов, отменила открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также заявила о прекращении деятельности Британского Совета.