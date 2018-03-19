Дело Скрипаля: помочь Лондону приедут эксперты по химическому оружию

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16671 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21549 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67079 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76061 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102097 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109218 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116578 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133039 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Дело Скрипаля: помочь Лондону приедут эксперты по химическому оружию

Дело Скрипаля: помочь Лондону приедут эксперты по химическому оружию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Международные эксперты по химическому оружию прибудут в Великобританию в понедельник, чтобы получить образцы от нервно-паралитического вещества, которое вызвало отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

"Эти образцы будут отправлены в авторитетные международные лаборатории, отобранные Организацией по запрещению химического оружия, для проведения тестов, результаты ожидаются не менее чем через две недели", - сообщили в британском МИДе.

Экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили 4 марта без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге страны. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработали в России. С.Скрипаль и его дочь находятся в больнице в "критическом, но стабильном" состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта обвинила Россию в отравлении С.Скрипаля и его дочери и объявила о высылке 23 российских дипломатов.

В ответ 17 марта Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов, отменила открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге, а также заявила о прекращении деятельности Британского Совета.

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