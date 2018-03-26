Справа Скрипаля: 17 провідних країн світу вишлють 130 росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Про це повідомляє УНН, посилаючись на МЗС зазначених держав.
Крім того, як повідомляють ЗМІ, послів висилають:
Велика Британія — 23 дипломатів;
США — 48 співробітників дипломатичної місії і 12 співробітників місії ООН;
Україна — 13 дипломатів;
Франція — 4 дипломатів;
Польща — 4 дипломатів;
Канада — 4 співробітників посольства і генконсульства;
Литва — 3 дипломатів, в тому числі двох військових аташе;
Данія — 2 дипломатів;
Італія — 2 дипломатів;
Нідерланди — 2 дипломатів;
Німеччина — 4 дипломатів;
Чехія — 3 дипломатів;
Естонія — 1 військового аташе;
Латвія — 1 дипломата і 1 співробітника “Аерофлоту”;
Фінляндія — 1 дипломата;
Румунія — 1 дипломата;
Хорватія — 1 дипломата.
Як повідомляв УНН, 22 березня прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей вдалося переконати європейські країни, в першу чергу, Францію, Німеччину, Литву і Ірландію, дати Москві “рішучу відповідь” і вислати пов’язаних зі спецслужбами дипломатів.
У понеділок, 26 березня, 14 країн-членів ЄС прийняли рішення вислати російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері.
Так, Німеччина і Польща оголосили про те, що висилають кожна по чотири дипломати РФ.