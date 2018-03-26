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Справа Скрипаля: 17 провідних країн світу вишлють 130 росіян

Київ • УНН

 • 12361 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Україна, Канада, США, а також 14 держав-членів ЄС вишлють 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств. Про це повідомляє УНН, посилаючись на МЗС зазначених держав.

Крім того, як повідомляють ЗМІ, послів висилають:

Велика Британія — 23 дипломатів;

США — 48 співробітників дипломатичної місії і 12 співробітників місії ООН;

Україна — 13 дипломатів;

Франція — 4 дипломатів;

Польща — 4 дипломатів;

Канада — 4 співробітників посольства і генконсульства;

Литва — 3 дипломатів, в тому числі двох військових аташе;

Данія — 2 дипломатів;

Італія — 2 дипломатів;

Нідерланди — 2 дипломатів;

Німеччина — 4 дипломатів;

Чехія — 3 дипломатів;

Естонія — 1 військового аташе;

Латвія — 1 дипломата і 1 співробітника “Аерофлоту”;

Фінляндія — 1 дипломата;

Румунія — 1 дипломата;

Хорватія — 1 дипломата.

Як повідомляв УНН, 22 березня прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей вдалося переконати європейські країни, в першу чергу, Францію, Німеччину, Литву і Ірландію, дати Москві “рішучу відповідь” і вислати пов’язаних зі спецслужбами дипломатів.

У понеділок, 26 березня, 14 країн-членів ЄС прийняли рішення вислати російських дипломатів у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері.

Так, Німеччина і Польща оголосили про те, що висилають кожна по чотири дипломати РФ.

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