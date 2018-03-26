Дело Скрипаля: 17 ведущих стран мира вышлют 130 россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Украина, Канада, США, а также 14 государств-членов ЕС вышлют 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД указанных стран.
Кроме того, как сообщают СМИ, послов высылают:
Великобритания - 23 дипломатов;
США - 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН;
Украина - 13 дипломатов;
Франция - 4 дипломатов;
Польша - 4 дипломатов;
Канада - 4 сотрудников посольства и генконсульства;
Литва - 3 дипломатов, в том числе двух военных атташе;
Дания - 2 дипломатов;
Италия - 2 дипломатов;
Нидерланды - 2 дипломатов;
Германия - 4 дипломатов;
Чехия - 3 дипломатов;
Эстония - 1 военного атташе;
Латвия - 1 дипломата и 1 сотрудника "Аэрофлота";
Финляндия - 1 дипломата;
Румыния - 1 дипломата;
Хорватия - 1 дипломата.
Как сообщал УНН, 22 марта премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось убедить европейские страны, в первую очередь, Францию, Германию, Литву и Ирландию, дать Москве "решительный ответ" и выслать связанных со спецслужбами дипломатов.
В понедельник, 26 марта 14 стран-членов ЕС приняли решение выслать российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Так, Германия и Польша объявили о том, что высылают каждая по четыре дипломата РФ.