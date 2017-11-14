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Справа Штепи: завтра у Харкові вирішать питання щодо продовження слухань

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Уже завтра, 15 листопада у Ленінському районному суді Харкова буде вирішуватися питання про продовження слухання справи екс-мера Слов'янська Нелі Штепи через те, що суддя, Віктор Вікторов, пішов у декретну відпустку, передає кореспондент УНН.

У той же час, у прес-службі прокуратури Харківської області не виключили, що справу Штепи можуть направити на розгляд з самого початку.

Нагадаємо, що у травні 2017 року справу Штепи перенаправили в Ленінський райсуд Харкова і почали слухати з самого початку в четвертий раз, в тому числі через зміни в складі колегії суддів. Неля Штепа вийшла з СІЗО 20 вересня. Суд змінив їй запобіжний захід на домашній арешт через три роки в СІЗО.

Екс-мера підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала президента Росії увійти в Слов'янськ під загрозою бойовиків, які утримували її в полоні, а інтерв'ю для російських видань давала "під дулом автомата".

Українські Національні Новини

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