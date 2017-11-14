Дело Штепы: завтра в Харькове решат вопрос о продлении слушаний
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Уже завтра, 15 ноября в Ленинском районном суде Харькова будет решаться вопрос о продлении слушания дела экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что судья Виктор Викторов, ушел в декретный отпуск, передает корреспондент УНН.
В то же время, в пресс-службе прокуратуры Харьковской области не исключили, что дело Штепы могут направить на рассмотрение с самого начала.
Напомним, что в мае 2017 года дело Штепы перенаправили в Ленинский райсуд Харькова и начали слушать с самого начала в четвертый раз, в том числе из-за изменений в составе коллегии судей. Неля Штепа вышла из СИЗО 20 сентября. Суд изменил ей меру пресечения на домашний арест через три года в СИЗО.
Экс-мэра подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала "под дулом автомата".