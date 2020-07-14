Справа Шеремета: у поліції закликали захист не затягувати з ознайомленням з матеріалами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Нацполіція закликала захисників підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета не затягувати ознайомлення з матеріалами провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
“Ще 22 травня завершилося досудове розслідування, а підозрюваним та 13 їх адвокатам відкрили матеріали кримінального провадження. З того часу минуло вже 53 дні. Захисникам, які прибули на ознайомлення, були надані скановані копії матеріалів провадження. Однак 7 з 13 адвокатів станом на сьогодні, 14 липня, взагалі не розпочали знайомитися із матеріалами”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на цьому етапі початок судового розгляду цієї резонансної справи залежить від того, наскільки швидко сторони ознайомляться з матеріалами кримінального провадження. У подальшому буде ухвалене рішення про складення та затвердження обвинувального акту, додали у поліції.
“Тож закликаємо сторону захисту не затягувати процес ознайомлення, аби пришвидшити початок судового розгляду в справі вбивства журналіста Павла Шеремета”, - повідомили в управлінні комунікації.
Як повідомлялося, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Раніше правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.