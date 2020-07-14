Дело Шеремета: в полиции призвали защиту не затягивать с ознакомлением с материалами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Нацполиция призвала защитников подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета не затягивать ознакомление с материалами производства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Еще 22 мая завершилось досудебное расследование, а подозреваемым и 13 их адвокатам открыли материалы уголовного производства. С тех пор прошло уже 53 дня. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Однако 7 из 13 адвокатов на сегодня, 14 июля, вообще не начали знакомиться с материалами", - говорится в сообщении.
Указано, что на этом этапе начало судебного разбирательства этого резонансного дела зависит от того, насколько быстро стороны ознакомятся с материалами уголовного производства. В дальнейшем будет принято решение о составлении и утверждении обвинительного акта, добавили в полиции.
"Поэтому призываем сторону защиты не затягивать процесс ознакомления, чтобы ускорить начало судебного разбирательства по делу убийства журналиста Павла Шеремета", - сообщили в управлении коммуникации.
Как сообщалось, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Ранее правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.