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Справа Шеремета: судових засідань у листопаді не буде

Справа Шеремета: судових засідань у листопаді не буде

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не відбудуться, через те, що головуюча суддя Оксана Голуб на лікарняному. Про це журналісту УНН повідомив адвокат однієї з підозрюваних Юлії Кузьменко Тарас Безпалий.

“У нас два засідання в листопаді (17 та 24 — ред.) зняті з розгляду у зв’язку з перебуванням судді Голуб на лікарняному”, — сказав Безпалий.

За його словами, в грудні заплановано два судових засідання.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва визначив порядок дослідження доказів у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва визначив трьох основних присяжних для розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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