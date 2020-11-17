Дело Шеремета: судебных заседаний в ноябре не будет

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 14082 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 41464 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 104281 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 81628 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 110881 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 89022 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97031 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102523 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101359 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Дело Шеремета: судебных заседаний в ноябре не будет

Дело Шеремета: судебных заседаний в ноябре не будет

Киев  •  УНН

 • 11038 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не состоятся, потому что председательствующая судья Оксана Голуб на больничном. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат одного из подозреваемых Юлии Кузьменко Тарас Беспалый.

"У нас два заседания в ноябре (17 и 24 - ред.) сняты с рассмотрения в связи с пребыванием судьи Голуб на больничном", - сказал Беспалый.

По его словам, в декабре запланировано два судебных заседания.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева определил порядок исследования доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева определил трех основных присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

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