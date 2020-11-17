Дело Шеремета: судебных заседаний в ноябре не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не состоятся, потому что председательствующая судья Оксана Голуб на больничном. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат одного из подозреваемых Юлии Кузьменко Тарас Беспалый.
"У нас два заседания в ноябре (17 и 24 - ред.) сняты с рассмотрения в связи с пребыванием судьи Голуб на больничном", - сказал Беспалый.
По его словам, в декабре запланировано два судебных заседания.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева определил порядок исследования доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева определил трех основных присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.