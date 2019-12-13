Справа Шеремета: суд щодо Дугарь пішов до нарадчої кімнати
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Слідчий суддя Печерського районного суду Києва, який розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу для військової медсестри Яни Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, пішов до нарадчої кімнати, передає кореспондент УНН.
"Для вирішення питання по суті слідчий суддя видаляється до нарадчої", - сказав суддя.
Нагадаємо, прокуратура просить для Дугарь цілодобовий домашній арешт.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.