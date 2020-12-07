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Справа Шеремета: суд розпочав засідання по апеляції на продовження арешту Антоненка

Київ • УНН

 • 13060 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Київський апеляційний суд розпочав засідання щодо розгляду апеляційної скарги сторони захисту на продовження тримання під вартою ветерана АТО та музиканту Андрія "Riffmaster" Антоненка, передає кореспондент УНН.

Так, колегія суддів розпочала судове засідання апеляційної скарги сторони захисту на продовження тримання під вартою Антоненка.

Додамо, що територію суду оточила поліція та Національна гвардія.

Надаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветерану АТО та музиканту Андрію "Riffmaster" Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Як повідомлялося, 20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні цього року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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