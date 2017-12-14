Справа щодо Іванющенка не закрита – Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На сьогодні немає рішення про закриття кримінального провадження щодо колишнього народного депутата Партії регіонів Юрія Іванющенка. Про це сьогодні сказав в ефірі “112 Україна” начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.
“Рішення про закриття кримінального провадження (щодо екс-нардепа від ПР Юрія Іванющенка — ред.) на сьогоднішній день немає. І ті підозри, які йому висувалися, вони існують”, — сказав він.
Нагадаємо, 12 жовтня 2017 року Верховний суд України скасував ухвали Вищого спецсуду з розгляду цивільних і кримінальних справ та Апеляційного суду Києва щодо закриття кримінального провадження проти екс-нардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка і направив скаргу заступника Генпрокурора на новий апеляційний розгляд.
27 січня 2016 року Солом’янський районний суд Києва зобов’язав ГПУ протягом трьох днів з часу постановлення ухвали слідчого судді, прийняти постанову про закриття кримінального провадження щодо Ю.Іванющенка.
Як відомо, у січні 2015 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру Ю.Іванющенку за ч.5 ст.191 і ч.3 ст.368-2. Йому інкримінували незаконне збагачення на 72 млн швейцарських франків і заволодіння 170 млн грн державних коштів, отриманих Україною від продажу квот Японії на викиди парникових газів за Кіотським протоколом.