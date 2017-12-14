Дело относительно Иванющенко не закрыто - Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. На сегодня нет решения о закрытии уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Партии регионов Юрия Иванющенко. Об этом сказал в эфире “112 Украина” начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.
“Решения о закрытии уголовного производства (в отношении экс-нардепа от ПР Юрия Иванющенко — ред.) На сегодняшний день нет. И те подозрения, которые ему выдвигались, они существуют”, — сказал он.
Напомним, 12 октября 2017 года Верховный суд Украины отменил постановления Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел и Апелляционного суда Киева о закрытии уголовного производства против экс-нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко и направил жалобу заместителя генпрокурора на новое апелляционное рассмотрение.
27 января 2016 Соломенский районный суд Киева обязал ГПУ в течение трех дней с момента вынесения постановления следственного судьи, принять постановление о закрытии уголовного производства в отношении Ю.Иванющенко.
Как известно, в января 2015 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Ю.Иванющенко по ч.5 ст.191 и ч.3 ст.368-2. Ему инкриминировали незаконное обогащение на 72 млн швейцарских франков и завладение 170 млн грн государственных средств, полученных Украиной от продажи квот Японии на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу.