Справа щодо двох немовлят у морозилці: проведено перші експертизи
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Експертиза не дала однозначної відповіді, живими чи мертвими народилися немовлята, яких правоохоронці виявили в морозилці у приватному домоволодінні на Кіровоградщині. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Як повідомило джерело, підозру жінці не оголошували через відсутність доказів факту насильницьких дій.
“Для того, щоб жінку взяти під варту, оголосити про підозру, потрібно точно знати, що обоє діток народились живими. Тобто, був факт насильницьких дій з її боку”, — зазначило джерело.
Також співрозмовник агенства повідомив, що встановлення насильницький дій ускладнюється тим, що новонароджені лежали у морозилці.
“Через те, що новонароджені лежали в морозилці, провести звичайну експертизу важко. Скоріше за все, буде призначено гістологію для того, щоб експерт чітко визначився із тим, діти народились живими чи мертвими. До цього часу звинуватити жінку в чомусь немає законних підстав, але вона нікуди не втече, бо знаходиться в лікарні...В свою чергу, мати стверджує, що діти народились мертвими”, — повідомило джерело.
Нагадаємо, правоохоронці виявили тіла двох новонароджених дітей у морозильній камері в приватному будинку на Кіровоградщині.