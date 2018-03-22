Справа Савченко: судове засідання призначено на 9.00 23 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Надії Савченко відбудеться завтра, 23 березня, приблизно о 9:00. Про це під час брифінгу повідомив адвокат нардепа Дмитро Бугай, передає УНН.
“Генпрокурор Юрій Луценко пред’явив підозру Савченко, після цього було затримання її в порядку статті 208, проведено допит, і завтра, орієнтовно на 9:00, буде засідання в Шевченківському райсуді з метою обрання запобіжного заходу. Слідство клопоче, за підтримкою ГПУ, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ми отримали подання з додатками, будемо зараз вночі вивчати його і намагатись реагувати”, — повідомив Бугай.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України 23 березня проситиме суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Як повідомляв УНН, ВР підтримала подання Генерального прокурора Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.
Згодом Луценко оголосив їй підозру. Завтра Шевченківський районний суд Києва має обрати Савченко запобіжний захід.