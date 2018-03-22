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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 16661 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 21549 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67073 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76061 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102096 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109217 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116578 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Дело Савченко: судебное заседание назначено на 9.00 23 марта

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко состоится завтра, 23 марта, примерно в 9:00. Об этом во время брифинга сообщил адвокат нардепа Дмитрий Бугай, передает УНН.

"Генпрокурор Юрий Луценко предъявил подозрение Савченко, после этого было задержание ее в порядке статьи 208, проведен допрос, и завтра, ориентировочно на 9:00, будет заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы получили представление с приложениями, будем сейчас ночью изучать его и пытаться реагировать", - сообщил Бугай.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины 23 марта будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщал УНН, ВР поддержала представление Генерального прокурора Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Впоследствии Луценко объявил ей подозрение. Завтра Шевченковский районный суд Киева должен избрать Савченко меру пресечения.

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