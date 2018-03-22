Дело Савченко: судебное заседание назначено на 9.00 23 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины Надежде Савченко состоится завтра, 23 марта, примерно в 9:00. Об этом во время брифинга сообщил адвокат нардепа Дмитрий Бугай, передает УНН.
"Генпрокурор Юрий Луценко предъявил подозрение Савченко, после этого было задержание ее в порядке статьи 208, проведен допрос, и завтра, ориентировочно на 9:00, будет заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует, при поддержке ГПУ, о избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мы получили представление с приложениями, будем сейчас ночью изучать его и пытаться реагировать", - сообщил Бугай.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины 23 марта будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Как сообщал УНН, ВР поддержала представление Генерального прокурора Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.
Впоследствии Луценко объявил ей подозрение. Завтра Шевченковский районный суд Киева должен избрать Савченко меру пресечения.