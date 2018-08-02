Справа Савченко: для здійснення теракту знадобилось би до 20 осіб

"Приблизно до 20 осіб було б достатньо (для здійснення теракту Савченко та Рубаном – ред.) для того, щоб використовувати зброю, яку ми знайшли", – повідомив О.Рувін.



Він додав, що з використовуванням потужних мінометів для нанесення удару по центру столиці знадобилось би "до 10 осіб одночасно".



"Ми рахували - 15 хвилин (для здійснення теракту – ред.) достатньо", - додав О.Рувін.



Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Як повідомляв УНН, результати розшифровки відповідей на запитання експертів при проходженні заарештованим народним депутатом Надією Савченко “детектора брехні” підтвердили її наміри про готовність вчинити збройний державний переворот із фізичним знищенням українських політиків.