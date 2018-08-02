Дело Савченко: для совершения теракта понадобилось бы до 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Для совершения теракта в центре столицы нардепом надеждой Савченко и Рубаном потребовалось бы до 20 человек помощников. Об этом во время брифинга заявил директор КНИИСЭ Александр Рувин, передает корреспондент УНН.
"Примерно до 20 человек было бы достаточно (для совершения теракта Савченко и Рубаном - ред.) для того, чтобы использовать оружие, которое мы нашли", - сообщил О.Рувин.
Он добавил, что с использованием мощных минометов для нанесения удара по центру столицы понадобилось бы "до 10 человек одновременно".
"Мы считали - 15 минут (для совершения теракта - ред.) достаточно", - добавил О.Рувин.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Как сообщал УНН, результаты расшифровки ответов на вопросы экспертов при прохождении арестованным народным депутатом Надеждой Савченко "детектора лжи" подтвердили ее намерения о готовности провести вооруженный государственный переворот с физическим уничтожением украинских политиков.