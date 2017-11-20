Справа S.Group: підозрюваний у торгівлі снеками з ОРДЛО залишився під арештом

СБУ підозрює Д.Пробачая у фінансуванні тероризму. Зокрема, мова про організацію постачання та реалізації снеків S.Group на територію ОРДЛО.

Додамо, що корпорація S.Group належить родині нардепа від "Радикальної партії" Сергію Рибалці. Нещодавно через "справу торгівлі з ОРДЛО" Верховна рада звільнили його з посади голови фінансового комітету ВРУ.

За словами окремих політиків наступним кроком має стати позбавлення Рибалки депутатської недоторканності.