Справа S.Group: підозрюваний у торгівлі снеками з ОРДЛО залишився під арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Апеляційний суд Сумської області, вислухавши доводи адвокатів підозрюваного Д.Пробачая та прокуратури, залишив представника S.Group під арештом, передає УНН.
СБУ підозрює Д.Пробачая у фінансуванні тероризму. Зокрема, мова про організацію постачання та реалізації снеків S.Group на територію ОРДЛО.
Додамо, що корпорація S.Group належить родині нардепа від "Радикальної партії" Сергію Рибалці. Нещодавно через "справу торгівлі з ОРДЛО" Верховна рада звільнили його з посади голови фінансового комітету ВРУ.
За словами окремих політиків наступним кроком має стати позбавлення Рибалки депутатської недоторканності.