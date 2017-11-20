Дело S.Group: подозреваемый в торговле снеками с ОРДЛО остался под арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Апелляционный суд Сумской области, выслушав доводы адвокатов подозреваемого Д.Пробачая и прокуратуры, оставил представителя S.Group под арестом, передает УНН.
СБУ подозревает Д.Пробачая в финансировании терроризма. В частности, речь об организации поставок и реализации снеков S.Group на территорию ОРДЛО.
Добавим, что корпорация S.Group принадлежит семье нардепа от "Радикальной партии" Сергею Рыбалке. Недавно за "дела торговли с ОРДЛО" Верховная Рада лишила его должности председателя финансового комитета ВРУ.
По словам отдельных политиков следующим шагом должно стать лишение Рыбалки депутатской неприкосновенности.