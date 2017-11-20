Дело S.Group: подозреваемый в торговле снеками с ОРДЛО остался под арестом

СБУ подозревает Д.Пробачая в финансировании терроризма. В частности, речь об организации поставок и реализации снеков S.Group на территорию ОРДЛО.

Добавим, что корпорация S.Group принадлежит семье нардепа от "Радикальной партии" Сергею Рыбалке. Недавно за "дела торговли с ОРДЛО" Верховная Рада лишила его должности председателя финансового комитета ВРУ.

По словам отдельных политиков следующим шагом должно стать лишение Рыбалки депутатской неприкосновенности.