"Справа рюкзаків": колишньому заступнику голови МВС обрали особисте зобов’язання

Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід іще одному підозрюваному в так званій “справі рюкзаків МВС” у причетності до розтрати понад 14 мільйонів гривень колишньому заступнику міністра внутрішніх справ Сергію Чеботарю.

Згідно з рішенням суду, С.Чеботар повинен здати закордонні паспорти і взяти на себе низку зобов’язань. Але, навідміну від Авакова-молодшого, йому не призначили носіння електронного засобу контролю.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.