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"Справа рюкзаків": колишньому заступнику голови МВС обрали особисте зобов’язання

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід ще одному підозрюваному в так званій “справі рюкзаків МВС” Сергію Чеботарю, передає кореспондент УНН.

Солом’янський районний суд Києва обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід іще одному підозрюваному в так званій “справі рюкзаків МВС” у причетності до розтрати понад 14 мільйонів гривень колишньому заступнику міністра внутрішніх справ Сергію Чеботарю.

Згідно з рішенням суду, С.Чеботар повинен здати закордонні паспорти і взяти на себе низку зобов’язань. Але, навідміну від Авакова-молодшого, йому не призначили носіння електронного засобу контролю.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.

 

Українські Національні Новини

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