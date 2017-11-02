"Дело рюкзаков": бывшему заместителю главы МВД избрали личное обязательство

Соломенский районный суд Киева избрал личное обязательство как меру пресечения еще одному подозреваемому в так называемом “деле рюкзаков МВД” в причастности к растрате более 14 миллионов гривен бывшему заместителю министра внутренних дел Сергею Чеботарю.

Согласно решению суда, С.Чеботарь должен сдать загранпаспорта и взять на себя ряд обязательств. Но, в отличие от Авакова-младшего, ему не назначили ношение электронного средства контроля.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд избрал для сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.