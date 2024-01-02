Справа "Роттердам+": другий епізод скерували до суду

До суду скерували другий епізод справи "Роттердам+". У ньому обвинувачуються 14 осіб, через яких споживачі електроенергії переплатили понад 20 млрд гривень упродовж 2018-2019 років, передає УНН із посиланням на САП.

За даними правоохоронців, серед підозрюваних два колишніх керівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Також 6 колишніх та двоє чинних членів НКРЕКП, чинний та колишній працівники комісії та 2 чинні посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній.

Матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження, йдеться в повідомленні.

Дії шістьох осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України. Інших осіб - за ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагадаємо

26 жовтня 2022 року було повідомлено про підозру 15 особам, серед яких колишні та чинні посадовці НКРЕКП та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження та застосування так званої формули "Роттердам+", внаслідок чого споживачі електроенергії протягом 2018 – 2019 років незаконно переплатили понад 20 млрд гривень.

Суд скасував закриття першого епізоду справи “Роттердам+”