Справа "Роттердам+": апеляційний суд відмовив в арешті Ревенка

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Апеляційний суд відмовив у скасуванні рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у взятті під варту Тараса Ревенка, який обіймав посаду начальника відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляє УНН.

Апеляцію подали представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також захист Ревенка. Сторона обвинувачення наполягала на взятті Ревенка під варту. Натомість захист клопотав про скасування рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Нагадаємо, раніше Солом’янський райсуд Києва відпустив Ревенка під заставу у розмірі 1,9 млн грн. Прокуратура клопотала про взяття під варту з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн.

Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про заставу у розмірі 1,9 млн грн, таким чином відмовивши у задоволенні скарг обох сторін. Однак суд визнав обґрунтованість висунутих прокуратурою підозр та наявність процесуальних ризиків.

Як повідомляв УНН, за даними САП, 8 серпня було повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.

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