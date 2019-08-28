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6 марта, 19:19 • 124023 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134395 просмотра

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Дело "Роттердам+": апелляционный суд отказал в аресте Ревенко

Дело "Роттердам+": апелляционный суд отказал в аресте Ревенко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Апелляционный суд отказал в отмене решения суда первой инстанции, которым было отказано в заключении под стражу Тараса Ревенко, который занимал должность начальника отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает УНН.

Апелляцию подали представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также защита Ревенко. Сторона обвинения настаивала на взятии Ревенко под стражу. В то же время, защита ходатайствовала об отмене решения о применении меры пресечения в виде залога.

Напомним, ранее Соломенский райсуд Киева отпустил Ревенко под залог в размере 1,9 млн грн. Прокуратура ходатайствовала о заключении под стражу с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн.

Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о залоге в размере 1,9 млн грн, таким образом отказав в удовлетворении жалоб обеих сторон. Однако суд признал обоснованность выдвинутых прокуратурой подозрений и наличие процессуальных рисков.

Как сообщал УНН, по данным САП, 8 августа было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которые нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

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