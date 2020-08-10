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Справа рекордного хабара для НАБУ і САП: Ільяшенку пом'якшили запобіжний захід

Справа рекордного хабара для НАБУ і САП: Ільяшенку пом'якшили запобіжний захід

Київ • УНН

 • 14303 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою першому заступнику начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколі Ільяшенку та зменшив розмір застави з понад 80 млн грн до понад 40 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У суботу, 8 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора та продовжив першому заступнику начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі 42 040 000 гривень. Строк дії ухвали – до 7 жовтня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ілляшенка, якого підозрюють у справі про спробу надання хабара керівникам НАБУ та САП із альтернативою внесення застави у понад 80 млн грн.

Нагадаємо, першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка відсторонили від виконання обов’язків через підозру у причетності до підкупу керівників НАБУ і САП за закриття "справи Злочевського".

Як раніше повідомлялося в УНН, вилучені 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.

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