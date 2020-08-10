Дело рекордной взятки для НАБУ и САП: Ильяшенко смягчили меру пресечения

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 107410 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127404 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102105 просмотра

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко и уменьшил размер залога с более 80 млн грн до более 40 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"В субботу, 8 августа, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил первому заместителю начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 42,04 млн гривен. срок действия постановления - до 7 октября 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд взял под стражу первого заместителя главы ГНС в Киеве Николая Ильяшенко, которого подозревают в деле о попытке дачи взятки руководителям НАБУ и САП с альтернативой внесения залога в более 80 млн грн.

Напомним, первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в причастности к подкупу руководителей НАБУ и САП за закрытие "дела Злочевского".

Как ранее сообщалось в УНН, изъятые 6 млн долларов, которые предназначались сотрудникам НАБУ и САП в качестве взятки, должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню его рождения - 14 июня.

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