Справа проти ексзаступника міністра оборони Шаповалова є політичним процесом, який розсиплеться у суді – політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Справа проти колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова є однією з низки політичних справ, які не мають перспектив у судах та дискредитують антикорупційну діяльність. Про це заявив політолог Олег Саакян, йдеться у матеріалі «Фактів».
Він нагадав про те, що останнім часом проти колишніх державних топ-менеджерів почалися судові процеси, які викликають критику з боку експертів та суспільства. Зокрема, триває суд над Євгеном Дихне, який взяв в управління збитковий аеропорт «Бориспіль» та зробив його прибутковим, пояснив політолог.
Схожий процес триває і щодо ексзаступника Олексія Резнікова Вячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення Збройних Сил, однак на тлі так званого «яєчного скандалу» за власним рішенням подав рапорт про звільнення. При цьому те, що інкримінується Шаповалову, не пов'язане з корупцією та закупівлями яєць та яблук, зауважив Саакян.
Шаповалова підозрюють у перешкоджанні ЗСУ шляхом підписання контрактів на постачання амуніції для військових, за якими було куплено неякісної продукції на суму більше 1,1 мільярди гривень. При цьому слідство і досі не може довести існування корисливого умислу, а більшість з продукції, закупленої командою Міноборони, була визнана якісною та використовується армією. Натомість неякісна амуніція так і не потрапила до ЗСУ та зараз перебуває у процесі повернення постачальникам.
«Тут ми стикаємося з політичною історією, тому що Шаповалова заарештували після того, як він пішов у відставку та взяв на себе політичну відповідальність, хоч не він підписував контракти. Далі справа розсипатиметься, а на нього тиснуть, щоб використовувати його як інструмент тиску на когось ще», — вважає експерт.
На думку Саакяна, це свідчить про зловживання запитом суспільства на справедливість.
«У нас зараз намагаються не посадити за щось, а висунути підозру та піаритися на цьому. А коли справа розсиплеться, репутацію людини вже буде знищено… Ці історії дискредитують антикорупційну діяльність», - резюмував він.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Шаповалов розповів, що суд проігнорував той факт, що зусиллями команди Міноборони вдалося оснастити українську армію десятками тисяч одиниць амуніції на 4 млрд грн.