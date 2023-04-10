Дело против экс-замминистра обороны Шаповалова является политическим процессом, который рассыплется в суде – политолог

Он напомнил, что в последнее время против бывших государственных топ-менеджеров начались судебные процессы, которые вызывают критику со стороны экспертов и общества. В частности, продолжается суд над Евгением Дыхне, который взял в управление убыточный аэропорт «Борисполь» и сделал его прибыльным, пояснил политолог.

Похожий процесс продолжается и по экс-заместителю Алексея Резникова Вячеславу Шаповалову, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, однако на фоне так называемого «яичного скандала» по собственному решению подал рапорт об увольнении. При этом то, что инкриминируется Шаповалову, не связано с коррупцией и закупками яиц и яблок, отметил Саакян.

Шаповалова подозревают в препятствовании ВСУ путем подписания контрактов на поставку амуниции для военных, по которым была куплена некачественная продукция на сумму более 1,1 миллиарда гривен. При этом следствие до сих пор не может доказать существование корыстного умысла, а большинство из продукции, закупленной командой Минобороны, было признано качественным и используется армией. Некачественная амуниция так и не попала в ВСУ и сейчас находится в процессе возвращения поставщикам.

«Здесь мы сталкиваемся с политической историей, потому что Шаповалова арестовали после того, как он ушел в отставку и взял на себя политическую ответственность, хотя он не подписывал контракты. Дальше дело будет рассыпаться, а на него давят, чтобы использовать его как инструмент давления на кого-то еще», — считает эксперт.

По мнению Саакяна, это свидетельствует о злоупотреблении запросом общества на справедливость.

«У нас сейчас пытаются не посадить за что-нибудь, а выдвинуть подозрение и пиариться на этом. А когда дело рассыплется, репутация человека уже будет уничтожена… Эти истории дискредитируют антикоррупционную деятельность», - резюмировал он.

Напомним, ранее в интервью Шаповалов рассказал, что суд проигнорировал тот факт, что усилиями команды Минобороны удалось оснастить украинскую армию десятками тысяч единиц амуниции на 4 млрд грн.