Дело против экс-замминистра обороны Шаповалова является политическим процессом, который рассыплется в суде – политолог

ukru
10:03 • 64149 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 118042 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 112214 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 127089 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 111720 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 128412 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 123680 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108789 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102611 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113438 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 116924 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 127723 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 109992 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 112464 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 107235 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 204475 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 235078 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 174802 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 180764 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 216603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 55539 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 108383 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 116792 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 132586 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 167481 просмотра
Актуальное
Дело против экс-замминистра обороны Шаповалова является политическим процессом, который рассыплется в суде – политолог

Дело против экс-замминистра обороны Шаповалова является политическим процессом, который рассыплется в суде – политолог

Киев • УНН

 • 769313 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Дело против бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова является одним из ряда политических дел, не имеющих перспектив в судах и дискредитирующих антикоррупционную деятельность. Об этом заявил политолог Олег Саакян, говорится в материале «Фактов».

Он напомнил, что в последнее время против бывших государственных топ-менеджеров начались судебные процессы, которые вызывают критику со стороны экспертов и общества. В частности, продолжается суд над Евгением Дыхне, который взял в управление убыточный аэропорт «Борисполь» и сделал его прибыльным, пояснил политолог.

Похожий процесс продолжается и по экс-заместителю Алексея Резникова Вячеславу Шаповалову, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, однако на фоне так называемого «яичного скандала» по собственному решению подал рапорт об увольнении. При этом то, что инкриминируется Шаповалову, не связано с коррупцией и закупками яиц и яблок, отметил Саакян.

Шаповалова подозревают в препятствовании ВСУ путем подписания контрактов на поставку амуниции для военных, по которым была куплена некачественная продукция на сумму более 1,1 миллиарда гривен. При этом следствие до сих пор не может доказать существование корыстного умысла, а большинство из продукции, закупленной командой Минобороны, было признано качественным и используется армией. Некачественная амуниция так и не попала в ВСУ и сейчас находится в процессе возвращения поставщикам.

«Здесь мы сталкиваемся с политической историей, потому что Шаповалова арестовали после того, как он ушел в отставку и взял на себя политическую ответственность, хотя он не подписывал контракты. Дальше дело будет рассыпаться, а на него давят, чтобы использовать его как инструмент давления на кого-то еще», — считает эксперт.

По мнению Саакяна, это свидетельствует о злоупотреблении запросом общества на справедливость.

«У нас сейчас пытаются не посадить за что-нибудь, а выдвинуть подозрение и пиариться на этом. А когда дело рассыплется, репутация человека уже будет уничтожена… Эти истории дискредитируют антикоррупционную деятельность», - резюмировал он.

Напомним, ранее в интервью Шаповалов рассказал, что суд проигнорировал тот факт, что усилиями команды Минобороны удалось оснастить украинскую армию десятками тысяч единиц амуниции на 4 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы