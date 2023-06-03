Справа про закрите укриття: запобіжні заходи обрали усім 4 затриманим, прокуратура обіцяє оцінку і діям службовців КМДА

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 926 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 15412 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 27022 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 47128 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 39964 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 86248 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 65525 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 59267 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118680 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183056 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 32144 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 23396 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 67291 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 19441 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 15394 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 47131 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 67590 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 86250 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 215253 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 265616 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 15623 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 19664 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 25715 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 30204 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 45844 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Справа про закрите укриття: запобіжні заходи обрали усім 4 затриманим, прокуратура обіцяє оцінку і діям службовців КМДА

Київ • УНН

 • 386869 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Суд у Києві сьогодні обрав запобіжні заходи усім чотирьом особам, затриманим у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі столиці. Слідчі дії тривають і буде надано правову оцінку і діям службових осіб КМДА. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Справа про закрите укриття: запобіжні заходи обрали усім 4 затриманим, прокуратура обіцяє оцінку і діям службовців КМДА

Деталі

Як повідомили у прокуратурі, трьом службовим особам - першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість.

Охоронцю медзакладу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України.

За службову недбалість загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення у небезпеці, що призвело до смерті - від 3 до 8 років ув’язнення.

Цитата

"Слідчі дії тривають. За їх результатами буде надано правову оцінку й діям службових осіб КМДА", - вказали у прокуратурі.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

За цими фактами столична поліція розпочала два кримінальних провадження : за ч. 2 ст. 367 - службова недбалість та за ч. 3 ст. 135 ККУ - залишення в небезпеці. Затримано чотирьох людей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.54
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61