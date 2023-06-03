Справа про закрите укриття: запобіжні заходи обрали усім 4 затриманим, прокуратура обіцяє оцінку і діям службовців КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Суд у Києві сьогодні обрав запобіжні заходи усім чотирьом особам, затриманим у зв’язку із загибеллю людей біля укриття в Деснянському районі столиці. Слідчі дії тривають і буде надано правову оцінку і діям службових осіб КМДА. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у прокуратурі, трьом службовим особам - першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість.
Охоронцю медзакладу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України.
За службову недбалість загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення у небезпеці, що призвело до смерті - від 3 до 8 років ув’язнення.
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"Слідчі дії тривають. За їх результатами буде надано правову оцінку й діям службових осіб КМДА", - вказали у прокуратурі.
Доповнення
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
За цими фактами столична поліція розпочала два кримінальних провадження : за ч. 2 ст. 367 - службова недбалість та за ч. 3 ст. 135 ККУ - залишення в небезпеці. Затримано чотирьох людей.