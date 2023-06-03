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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Дело о закрытом укрытии: меры пресечения избрали всем 4 задержанным, прокуратура обещает оценку и действиям служащих КГГА

Киев • УНН

 • 386869 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Суд в Киеве сегодня избрал меры пресечения всем четырем лицам, задержанным в связи с гибелью людей возле укрытия в Деснянском районе столицы. Следственные действия продолжаются и будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц КГГА. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Дело о закрытом укрытии: меры пресечения избрали всем 4 задержанным, прокуратура обещает оценку и действиям служащих КГГА

Детали

Как сообщили в прокуратуре, трем должностным лицам - первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Им инкриминируют ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность.

Охраннику медучреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения альтернативы. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины.

За служебную халатность грозит наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, за оставление в опасности, что привело к смерти - от 3 до 8 лет заключения.

Цитата

"Следственные действия продолжаются. По их результатам будет дана правовая оценка и действиям должностных лиц КГГА", - указали в прокуратуре.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

По этим фактам столичная полиция начала два уголовных производства: по ч. 2 ст. 367 - служебная халатность и по ч. 3 ст. 135 УКУ - оставление в опасности. Задержаны четыре человека.

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