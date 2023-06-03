Справа про закрите укриття: суд відправив чиновницю з РДА під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні суд обирає запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у кримінальному провадженні, у якому розслідується загибель людей, які не змогли потрапити в укриття у Києві. Як повідомили УНН в Київській міській прокуратурі, суд вже обрав запобіжний захід одній з підозрюваних.
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«Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і першій заступниці глави Деснянської РДА дали цілодобовий домашній арешт», - повідомили у прокуратурі.
Доповнення
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
Відкрито провадження за кількома статтями. Затримано чотирьох людей.