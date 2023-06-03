Справа про закрите укриття: суд відправив чиновницю з РДА під домашній арешт

Цитата

«Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і першій заступниці глави Деснянської РДА дали цілодобовий домашній арешт», - повідомили у прокуратурі.

Доповнення

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі столиці люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

Відкрито провадження за кількома статтями. Затримано чотирьох людей.