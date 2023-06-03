Дело о закрытом укрытии: суд отправил чиновницу из РГА под домашний арест

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«Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и первому заместителю главы Деснянской РГА дали круглосуточный домашний арест», - сообщили в прокуратуре.

Дополнение

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе столицы люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибли три человека (среди которых один ребенок), оказавшиеся на улице.

Открыто производство по нескольким статьям. Задержаны четыре человека.