Справа про торгівлю з ОРДЛО: адвокати Рибалки не прийшли на суд над топ-менеджерами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, у Зарічному суді міста Суми мав відбутися розгляд питання про переобрання запобіжного заходу топ-менеджеру компанії “Снек-Експорт” Дениса Пробачая, проте засідання перенесли через неявку адвокатів, передає УНН.
Як з’ясувалося під час судового слухання, четверо з п’яти захисників Д.Пробачая не змогли доїхати до Сум через погоду. Саме таке пояснення учасникам процесу надала присутня адвокат. За її словами, через складні погодні умови до Сум начебто були скасовані маршрути із Дніпра та Києва.
У зв’язку з цим присутня захисниця підозрюваного звернулася до суду з проханням перенести засідання на інші дату. Це клопотання письмовими заявами підтримали й інші захисники. Прокурор та слідчий заперечувати не стали.
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Відтак, суддя ухвалив перенести засідання на 21 березня.
Однак, з огляду на те, що в судовому процесі сторона захисту представлена з п’яти осіб, а заяви про неможливість бути присутніми надійшли від двох захисників, суд вимагає, щоб під час наступного судового засідання відсутні надали докази поважності причин своєї відсутності сьогодні.
Якщо ж доказів надано не буде, суд заявив про намір “реагувати на такі неявки шляхом повідомлення колегії адвокатів про вирішення питання щодо їх притягнення до відповідальності”.
Крім того, суд також попередив, що якщо ситуація із неявкою захисників повториться наступного разу, то справа буде слухатись лише за участю тих осіб, що прибудуть на засідання.
Нагадаємо, СБУ розслідує кримінальне провадження за підозрою родинних компаній нардепа С.Рибалки у торгівлі з ОРДЛО.
Мова, зокрема, і про ТОВ “Снек Експорт”, що належить батькові “радикального політика”. Топ-менеджери вказаної фірми зараз перебувають під вартою, і слідчі СБУ інкримінують їм “фінансування тероризму”, бо з торгівлі снеками на окупованих територіях, підопічні Рибалки, за даними слідства, сплачували керівникам самопроголошених республік митні платежі.
Також нагадаємо, що раніше в ЗМІ були опубліковані дані, що вказують на зв’язок снекової корпорації Рибалок — S.Group з виробничими потужностями в Липецьку (Росія).