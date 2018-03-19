Дело о торговле с ОРДЛО: адвокаты Рыбалки не пришли на суд над топ-менеджерами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, 19 марта, в Заречном суде города Сумы должно было пройти рассмотрение вопроса о переизбрании меры пресечения топ-менеджеру компании “Снэк Экспорт” Дениса Пробачая, но заседание перенесли из-за неявки адвокатов, передает УНН.
Как выяснилось в ходе судебного слушания, четверо из пяти защитников Д.Пробачая не смогли доехать до Сум из-за погоды. Именно такое объяснение участникам процесса предоставила присутствующая адвокат. По ее словам, из-за сложных погодных условий в Сумах якобы были отменены маршруты из Днепра и Киева.
В связи с этим присутствующая защитница подозреваемого обратилась в суд с просьбой перенести заседание на другую дату. Это ходатайство письменными заявлениями поддержали и другие защитники. Прокурор и следователь отрицать не стали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Радикалы" не ответили, готовы ли исключить Рыбалку из фракции за торговлю с ОРДЛО
Следовательно, судья принял решение перенести заседание на 21 марта.
Однако, учитывая то, что в процессе сторона защиты представлена из пяти человек, а заявления о невозможности присутствовать поступили от двух защитников, суд требует, чтобы во время следующего судебного заседания те, кого не было сегодня, предоставили доказательства уважительности причин своего отсутствия.
Если же доказательств предоставлено не будет, суд заявил о намерении "реагировать на такие неявки путем уведомления коллегии адвокатов о решении вопроса по их привлечения к ответственности".
Кроме того, суд также предупредил, что если ситуация с неявкой защитников повторится в следующий раз, то дело будет слушаться только при участии тех лиц, которые прибудут на заседание.
Напомним, СБУ расследует уголовное производство по подозрению родственных компаний нардепа С.Рыбалки в торговле с ОРДЛО.
Речь идет, в частности, и об ООО "Снэк Экспорт", принадлежащему отцу "радикального политика". Топ-менеджеры указанной фирмы сейчас находятся под стражей, и следователи СБУ инкриминируют им "финансирование терроризма", потому что за торговлю снеками на оккупированных территориях, подопечные Рыбалки, по данным следствия, платили руководителям самопровозглашенных республик таможенные платежи.
Также напомним, что ранее в СМИ были опубликованы данные, указывающие на связь снековой компании Рыбалок - S.Group с производственными мощностями в Липецке (Россия).