Справа про торгівлю дітьми у РФ: голова Держдуми Володін теж вдавався до послуг сурогатного материнства

Цитата

"Я пишаюся, що безпосередньо брав участь в програмах сурогатного материнства, в результаті яких з'явилися діти у таких діячів, як: народний артист Росії, довірена особа Путіна Євген Миронов, заслужений артист Росії Сергій Лазарєв, народний артист Росії Філіпп Кіркоров і ще сотні чоловіків, які оформили документи на своїх дітей з прочерком в графі "мати". Я також пишаюся тим, що вивчивши наш юридичний, організаційний досвід, ним скористався голова Державної думи В'ячеслав Володін, який в результаті програми сурогатного материнства, як самотній чоловік став батьком і теж оформив свідоцтво про народження на свою генетичну дитину з прочерком в графі "мати", - сказав Мельников під час свого виступу на засіданні.

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Мельников повідомив, що більше 20 років займається програмами сурогатного материнства "в суворій відповідності до законів Російської Федерації", зробивши за цей час щасливими батьками сотні подружніх пар і тих хто не перебуває у шлюбі - одиноких чоловіків.

Додамо

Раніше, російські ЗМІ повідомляли, що кримінальна справа, про яку йде мова, почалася в січні 2020 року, після того як в одній з квартир підмосковного міста Одинцово було виявлено тіло немовляти, народженого сурогатною матір'ю в грудні 2019 року.Також там знаходилися ще три дитини, що з'явилися на світ за допомогою сурогатних матерів і перебували під наглядом няні.

Були порушені справи про заподіяння смерті з необережності і торгівлі людьми.

Генетичними батьками є іноземці, які оформили документи і збиралися забрати новонароджених за кордон.

У червні в квартирі в Москві було знайдено ще п'ятеро немовлят, які перебували під наглядом двох жінок.

У справі проходять дев'ять осіб. Четверо з них - Тарас Ашітков, Лілія Панаіоті, Юліана Іванова, Валентина Чернишова - лікарі і медичні працівники.

Кирило Анісімов, Роман Ємашов, Костянтин Світнев і Владислав Мельников виконували адміністративні функції, останній був генеральним директором Європейського центру сурогатного материнства. Тетяна Блінова, єдина з усіх обвинувачених, хто перебуває під домашнім арештом, сама була сурогатною матір'ю.

Світнева в листопаді 2020 року оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували. Всі інші були поміщені під арешт, який неодноразово продовжувався, в останній раз - до 14 червня 2021 року.