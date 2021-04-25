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Справа про торгівлю дітьми у РФ: голова Держдуми Володін теж вдавався до послуг сурогатного материнства

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Спікер Державної думи В'ячеслав Володін, а також народні артисти Євген Миронов і Філіп Кіркоров вдавалися до послуг сурогатного материнства "як самотні чоловіки". Про це Мосміськсуду, під час розгляду апеляції на арешт фігурантів справи про "торгівлю дітьми", заявив колишній генеральний директор Європейського центру сурогатного материнства Владислав Мельников, який проходить обвинуваченим, інформує УНН.

Цитата

"Я пишаюся, що безпосередньо брав участь в програмах сурогатного материнства, в результаті яких з'явилися діти у таких діячів, як: народний артист Росії, довірена особа Путіна Євген Миронов, заслужений артист Росії Сергій Лазарєв, народний артист Росії Філіпп Кіркоров і ще сотні чоловіків, які оформили документи на своїх дітей з прочерком в графі "мати". Я також пишаюся тим, що вивчивши наш юридичний, організаційний досвід, ним скористався голова Державної думи В'ячеслав Володін, який в результаті програми сурогатного материнства, як самотній чоловік став батьком і теж оформив свідоцтво про народження на свою генетичну дитину з прочерком в графі "мати", - сказав Мельников під час свого виступу на засіданні.

Деталі

Мельников повідомив, що більше 20 років займається програмами сурогатного материнства "в суворій відповідності до законів Російської Федерації", зробивши за цей час щасливими батьками сотні подружніх пар і тих хто не перебуває у шлюбі - одиноких чоловіків.

Додамо

Раніше, російські ЗМІ повідомляли, що кримінальна справа, про яку йде мова, почалася в січні 2020 року, після того як в одній з квартир підмосковного міста Одинцово було виявлено тіло немовляти, народженого сурогатною матір'ю в грудні 2019 року.Також там знаходилися ще три дитини, що з'явилися на світ за допомогою сурогатних матерів і перебували під наглядом няні.

Були порушені справи про заподіяння смерті з необережності і торгівлі людьми.

Генетичними батьками є іноземці, які оформили документи і збиралися забрати новонароджених за кордон.

У червні в квартирі в Москві було знайдено ще п'ятеро немовлят, які перебували під наглядом двох жінок.

У справі проходять дев'ять осіб. Четверо з них - Тарас Ашітков, Лілія Панаіоті, Юліана Іванова, Валентина Чернишова - лікарі і медичні працівники.

Кирило Анісімов, Роман Ємашов, Костянтин Світнев і Владислав Мельников виконували адміністративні функції, останній був генеральним директором Європейського центру сурогатного материнства. Тетяна Блінова, єдина з усіх обвинувачених, хто перебуває під домашнім арештом, сама була сурогатною матір'ю.

Світнева в листопаді 2020 року оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували. Всі інші були поміщені під арешт, який неодноразово продовжувався, в останній раз - до 14 червня 2021 року.

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