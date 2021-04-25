Дело о торговле детьми в РФ: председатель Госдумы Володин тоже прибегал к услугам суррогатного материнства

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"Я горжусь, что непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети в таких деятелей, как: народный артист России, доверенное лицо Путина Евгений Миронов, заслуженный артист России Сергей Лазарев, народный артист России Филипп Киркоров и еще сотни мужчин, которые оформили документы на своих детей с прочерком в графе "мать". Я также горжусь тем, что изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Государственной думы Вячеслав Володин, который в результате программы суррогатного материнства, как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребенка с прочерком в графе "мать", - сказал Мельников во время своего выступления на заседании.

Детали

Мельников сообщил, что более 20 лет занимается программами суррогатного материнства "в строгом соответствии с законами Российской Федерации", сделав за это время счастливыми родителями сотни супружеских пар и тех, кто не состоит в браке - одиноких мужчин.

Добавим

Ранее российские СМИ сообщали, что уголовное дело, о котором идет речь, началась в январе 2020 года, после того как в одной из квартир подмосковного города Одинцово было обнаружено тело младенца, рожденного суррогатной матерью в декабре 2019 года.Также там находились еще три ребенка, появившихся на свет с помощью суррогатных матерей и которые находились под присмотром няни.

Были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговли людьми.

Генетическими родителями являются иностранцы, которые оформили документы и собирались забрать новорожденных за границу.

В июне в квартире в Москве было найдено еще пятеро младенцев, находившихся под наблюдением двух женщин.

По делу проходят девять человек. Четверо из них - Тарас Ашитков, Лилия Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышева - врачи и медицинские работники.

Кирилл Анисимов, Роман Емашов, Константин Свитнев и Владислав Мельников выполняли административные функции, последний был генеральным директором Европейского центра суррогатного материнства. Татьяна Блинова, единственная из всех обвиняемых, кто находится под домашним арестом, сама была суррогатной матерью.

Свитнева в ноябре 2020 года объявили в международный розыск и заочно арестовали. Все остальные были помещены под арест, который неоднократно продлевался, в последний раз - до 14 июня 2021 года.