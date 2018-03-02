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Справа про позбавлення Саакашвілі українського громадянства: ДМС буде третьою стороною

Справа про позбавлення Саакашвілі українського громадянства: ДМС буде третьою стороною

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду призначив Державну міграційну службу третьою стороною у справі позову екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до Президента України Петра Порошенка щодо позбавлення його українського громадянства та переніс слухання на 16 березня. Про це повідомляє прес-служба партії “Рух нових сил", передає УНН.

Як зазначається, під час засідання адвокати заявили близько 20 клопотань, низку з яких сьогодні розглянула колегія суддів та частину задовольнила. Зокрема, суд задовольнив клопотання про витребування документів.

“Ми хочемо витребувати справи, які стосуються надання громадянства Міхеілу Саакашвілі у 2015 році а також справу, яка була підставою прийняття Указу про припинення громадянства України. Ці документи та письмові заперечення до нашого позову відповідач мав надати ще у листопаді. Документів ми так і не отримали, а заперечення до суду надійшли лише вчора після 16 год. Це свідчить про зумисне затягування розгляду справи стороною відповідача”, — сказав адвокат Руслан Чорнолуцький.

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“ДМС і формувала всі ці справи, вказувала на наявність причин позбавлення громадянства. Тому доцільно, аби вона брала участь у судовому процесі”, — пояснив Чорнолуцький.

Він також зазначив, що адвокати подали клопотання аби справа розглядалась за особистої участі Михайла Саакашвілі, особистої участі Президента та ряд інших, які розглянуть вже 16 березня. На цей день перенесли судове засідання у зв’язку з тим, що у справі з’явилась третя сторона — ДМС, яка має також брати участь у слуханнях.

Крім того, Чорнолуцький повідомив, що адвокати також оскаржують наказ, який затверджував заяву, яку подавав Саакашвілі на отримання громадянства.

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“Саакашвілі був позбавлений громадянства у незаконний спосіб, бо держава вважає, що він ввів в оману, не вказавши у заяві на громадянство, що перебуває під слідством. Ми вважаємо, що сама заява, її форма є незаконною, порушує закон про громадянство. Тому ми просимо зупинити провадження у справі позову Саакашвілі до Порошенка щодо громадянства, доки не розглянуть цю скаргу”, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі оскаржує в суді Указ Президента щодо припинення його громадянства від 26 липня. Дану справу розглянуть за правилами спрощеного позовного провадження, адвокати клопотали про відвід цієї колегії суддів, втім в цьому відмовили. Крім того, в Касаційному суді знаходиться скарга на відмову ДМС у додатковому захисті Саакашвілі. У лютому його було видворено з України до Польщі у рамках реадмісії.

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