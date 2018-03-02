Справа про позбавлення Саакашвілі українського громадянства: ДМС буде третьою стороною

КИЇВ. 2 березня. УНН. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду призначив Державну міграційну службу третьою стороною у справі позову екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до Президента України Петра Порошенка щодо позбавлення його українського громадянства та переніс слухання на 16 березня. Про це повідомляє прес-служба партії “Рух нових сил", передає УНН.