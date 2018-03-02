Дело о лишении Саакашвили украинского гражданства: ГМС будет третьей стороной

Как отмечается, в ходе заседания адвокаты заявили около 20 ходатайств, ряд из которых сегодня рассмотрела коллегия судей и часть удовлетворила. В частности, суд удовлетворил ходатайство об истребовании документов.

"Мы хотим потребовать дела, касающиеся предоставления гражданства Саакашвили в 2015 году, а также дело, которое было основанием принятия Указа о прекращении гражданства Украины. Эти документы и письменные возражения к нашему иску ответчик должен был предоставить еще в ноябре. Документов мы так и не получили, а отрицание в суд поступили только вчера после 16 часов. Это свидетельствует об умышленном затягивании рассмотрения дела стороной ответчика", - сказал адвокат Руслан Чорнолуцкий.

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"ГМС и формировала все эти дела, указывала на наличие причин лишения гражданства. Поэтому целесообразно, чтобы она участвовала в судебном процессе", - пояснил Чорнолуцкий.

Он также отметил, что адвокаты подали ходатайство чтобы дело рассматривалось при непосредственном участии Михеила Саакашвили, личном участии Президента и ряда других, которые рассмотрят уже 16 марта. На этот день перенесли судебное заседание в связи с тем, что в деле появилась третья сторона - ГМС, которая должна также участвовать в слушаниях.

Кроме того, Чорнолуцкий сообщил, что адвокаты также оспаривают приказ, который утвердил заявление, которое подавал Саакашвили на получение гражданства.

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"Саакашвили был лишен гражданства незаконным способом, потому что государство считает, что он ввел в заблуждение, не указав в заявлении на гражданство, что находится под следствием. Мы считаем, что само заявление, его форма является незаконной, нарушает закон о гражданстве. Поэтому мы просим приостановить производство по делу иска Саакашвили к Порошенко относительно гражданства, пока не рассмотрят эту жалобу", - отметил адвокат.

Напомним, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращении его гражданства от 26 июля. Данное дело рассмотрят по правилам упрощенного искового производства, адвокаты ходатайствовали об отводе этой коллегии судей, впрочем в этом отказали. Кроме того, в Кассационном суде находится жалоба на отказ ГМС в дополнительной защите Саакашвили. В феврале он был выдворен из Украины в Польшу в рамках реадмиссии.